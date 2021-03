Lagere school Westdiep in Oostende dicht: "Het startte bij meest voorzichtige leerkrachten" 

De school Westdiep sluit de deuren tot na de paasvakantie. Er zal wel nog online les gegeven worden. Vorige week waren al 3 klassen in quarantaine, maar toch komen de besmettingen als een verrassing.

Voor directeur Ignaas De Potter hakt het er wel in: "33 leerlingen van de 248, dat is meer dan 1 op 8 dus. We hebben het zeer lang buiten de school kunnen houden. Merkwaardig is wel dat het gestart is bij de meest voorzichtige leerkrachten en leerlingen." Bij de school gaan ze ervan uit dat het wellicht om de Britse variant gaat.