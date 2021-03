Intensivist Jessa Ziekenhuis: "Aan dit tempo liggen intensieve bedden voor coronapatiënten volgende week vol"

"Op intensieve zorgen zien we de patiënten de laatste dagen opnieuw één voor één binnenstromen", bevestigt Dubois bij Start Je Dag op Radio 2 Limburg. "We vrezen dus dat wanneer we aan dit tempo verdergaan, we snel de maximumcapaciteit bereiken van intensieve bedden die voorbehouden zijn voor covidpatiënten. Dat kan over tien of veertien dagen al het geval zijn." Het ziekenhuis bevindt zich op dit moment in fase 1B. Dat houdt in dat 50 procent van de bedden op intensieve zorg moet worden voorbehouden voor covidpatiënten. "Het zou dus kunnen dat we snel naar een volgende fase moeten. Dat heeft heel veel implicaties voor de reguliere zorg, die we eigenlijk te allen tijde wilden vermijden."

Het 'soort' patiënten dat op intensieve zorgen terecht komt, verandert ook in het Jessa Ziekenhuis. "Waar we eerder 70-plussers zagen binnenkomen, zijn het nu meer en meer zestigers die vaak geen risicofactoren vertonen maar die wel een ernstiger ziekteverloop kennen", legt Dubois uit. "Concreet krijgen we dus iets jongere patiënten binnen die ook zieker worden dan we gewend zijn. In vergelijking met de vorige maanden komen een groter deel van het aantal patiënten die naar het ziekenhuis moeten, op intensieve zorgen terecht."