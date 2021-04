Internaat Lanaken neemt extra maatregelen om coronabesmettingen buiten te houden: "Schoolrichtlijnen zo veel mogelijk overgenomen" 

“Als ik het nu niet wat strenger reguleer, zijn alle kinderen in contact met mekaar: die van het basisonderwijs en het secundair onderwijs”, zegt waarnemend Internaatbeheerder Thijs Vandijck. “Dus als ik daar niet wat strenger op toezie, wil dat gewoon zeggen dat wanneer er één of twee besmettingen zijn, ik het internaat ga moeten sluiten. En dat wil ik voorkomen, zeker tot aan de paasvakantie."

Zo zullen leerlingen voor het eten apart aan een tafel gezet worden, worden leefgroepen volledig gescheiden, zullen leerlingen bij droog weer zo veel mogelijk buiten spelen, en worden moeilijk ventileerbare ruimtes vermeden. "Ook in de avondmomenten gaan we de kinderen apart houden, zodat er op geen enkele manier een kruisbesmetting kan plaatsvinden", zegt Vandyck.

Caritat in Lanaken is een klein internaat: er zijn weinig kinderen maar ook weinig begeleiders.