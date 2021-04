Inwoners van Merchtem verzetten zich tegen plannen voor ringweg

"We wonen uiteraard graag allemaal het liefst in een zone 30", stelt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V) in een reactie. "Het gaat om een zeer complex dossier. We willen bijvoorbeeld veiliger fietsroutes naar de scholen en vlot bereikbare handelaars en horeca." De schepen begrijpt het verzet. "De berekening waarbij tot 600 extra voertuigen door de straten rijden is gebaseerd op een model waarbij het centrum autoluw wordt. Dat model is intussen al aangepast", zegt ze. "Wie wil kan bezwaar indienen tegen het plan. We hebben de mensen van het actiecomité ook al uitgenodigd voor een nieuw overleg."