Eerste exitpolls uit Israël: partij van premier Netanyahu zou meeste zetels krijgen, vorming coalitie heel moeilijk

De Likoedpartij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou bij de parlementsverkiezingen van vandaag 31 tot 33 zetels in de wacht slepen. Dat blijkt uit exitpolls van verschillende tv-zenders in Israël. Maar als die uitslag wordt bevestigd, dan zou dat toch onvoldoende zijn om met de traditionele bondgenoten van Netanyahu een nieuwe regering te vormen. Het was de vierde keer in twee jaar tijd dat de Israëli's naar de stembus trokken.