Jaagpad in Aalst heropent vanaf december: “Door vondst asbest zijn werken telkens verlengd”

Het jaagpad in Aalst is nog altijd gesloten, 6 jaar na de sluiting. Toen startten de werken aan een nieuwe sluis op de Dender. Maar, bij die werken werd asbest ontdekt in ondergrondse leidingen. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw en de stof kan kankerverwekkend zijn. Het moest daarom veilig verwijderd worden en dat zorgde ervoor dat ook het jaagpad afgesloten bleef. "De ruimte om er werken uit te voeren is er erg beperkt en dat maakt de verwijdering niet eenvoudig. Daardoor moest het jaagpad ook dicht”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. Er is wel perspectief, deze winter zouden de werken af zijn.