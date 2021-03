Jongen van 17 crasht met gestolen wagen na achtervolging door bebouwde kom van Puurs

Omstreeks half vier in de namiddag ziet de politie van Puurs een wel erg jonge man achter het stuur van een wagen zitten. Wanneer ze hem aanmanen te stoppen, geeft hij plankgas. Daarop zet de politie de achtervolging in waarbij snelheden van 110 km/uur gehaald worden. De jongeman rijdt zelfs door eenrichtingstraten. De achtervolging komt enkele kilometers verderop ten einde in Liezele-dorp, wanneer de jongen crasht. Hij botst tegen een rijdende en een geparkeerde auto. In die geparkeerde auto valt één lichtgewonde. De jongeman zelf zet het eerst nog op een lopen, maar wordt meteen gevat.

De jongen test positief op het gebruik van verdovende middelen en zal morgen voor de jeugdrechter in Turnhout worden geleid. De auto blijkt de avond daarvoor gestolen in Boom.



De bal ging aan het rollen toen de jongen enkele leerlingen aan de school Sjabi in Puurs afzette. Zelf gaat hij daar niet naar school maar de school vond het heel vreemd om zo'n jong iemand achter het stuur van een auto te zien en contacteerde de politie. Die spotte hem dan even verderop.