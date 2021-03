Twee mannen gooien tennisbal met drugs over de gevangenismuur van Ieper om vriend te bevoorraden

Afgelopen weekend zijn twee mensen betrapt die een pakketje over de gevangenismuur van Ieper gooiden. In het pakketje zat een tennisbal gevuld met cannabis. Hun kameraad was op dat moment net een wandeling aan het maken op de binnenkoer van de gevangenis. De twee probeerden op die manier hun vriend te bevoorraden. In hun wagen zijn nog meer van die drugsballen gevonden. De twee zullen voor de rechter moeten komen.