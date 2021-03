Kapster uit Appels verzamelt afgeknipte haar voor recyclage: "Maken er waterfilters van"

Haar verteert niet en blijft heel lang bestaan. Maar wist je dat je haarresten ook kan recycleren? Kapster Mieke Bracke van mannenkapsalon Just 4 Men in Appels ontdekte het onlangs. In plaats van het afgeknipte haar weg te gooien bij het restafval, verzamelt ze het en stuurt het in speciale papieren zakken op naar het Brusselse bedrijf DungDung. Dat bedrijf verwerkt het haar tot filters die gebruikt worden om milieuvervuiling, zoals olieresten, tegen te houden in stormbekkens en waterwegen. Het haar kan zelfs verwerkt worden in een behandeling voor brandwonden.

BELUISTER hieronder het gesprek met kapster Mieke Bracke