Kerk Bunsbeek staat op instorten: "Ontdekt tijdens inspectie met drones"

De kerk van Bunsbeek dateert van de 12e eeuw en is mogelijk het oudste erfgoed van de gemeente Glabbeek. De kerkfabriek is daarom erg geschrokken van de laatste inspectie. "We wisten al van midden december na een inspectie van Monumentenwacht Vlaams-Brabant dat er een scheur was in de linkerhoek van de toren. Daarop heeft de gemeente een architectenbureau aangesteld. Die hebben vrijdag drones ingezet om het probleem in kaart te brengen. En dat bleek toch groter dan gedacht. Daarom heeft de burgemeester beslist om de kerk meteen te sluiten voor onbepaalde duur. (Tekst gaat verder onder foto).