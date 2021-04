Wie wil, kan een kruisje ophangen aan de Sint-Martinuskerk in Olen om zorgen achter te laten: "De mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk"

Achter het hek hangt ook een grote spandoek met de woorden: "Het kruis is niet het einde. PASEN: alles komt goed". "Dat is een heel christelijke boodschap. Er is geen Goede Vrijdag zonder dat Pasen erop volgt, maar er is helaas ook geen Pasen zonder dat er eerst Goede Vrijdag is. Pasen zegt ons dat uiteindelijk alles goed komt", klinkt het.