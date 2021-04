Lagere school De Griffel in Eisden gaat dicht vanwege stijgend aantal coronabesmettingen

Na overleg met het CLB en het gemeentebestuur heeft de directie beslist de school te sluiten, zeker tot volgende week donderdag. Aanleiding voor die beslissing is het toenemend aantal besmettingen. Schepen van Onderwijs Mustafa Uzun (CD&V): "Er zijn vandaag weer 4 besmette leerlingen van het zesde leerjaar bij gekomen. De voorbije dagen hebben er al enkele leerlingen van het vierde leerjaar positief getest, en dan zijn er ook enkele leerkrachten in quarantaine, vandaar deze drastische maatregel." Er zal online les worden gegeven. Ook de buitenschoolse opvang gaat dicht.

De kleuterschool blijft nog open. Maar als ouders beslissen om hun kleuter thuis te houden, hebben we daar begrip voor, zegt de directie. Het is de bedoeling dat alle leerlingen nu getest worden. Als de besmettingen onder controle geraken, mag de lagere school op 1 april weer opstarten.

In de hele gemeente Maasmechelen zijn er momenteel veel coronabesmettingen. De besmettingsgraad is er op dit moment 704 per 100.000 inwoners, en dat is het meest in heel Limburg.