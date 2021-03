"Le mois des vendanges" van Magritte geveild voor 11,6 miljoen euro

Het werk "Le mois des vendanges" is bijna uniek te noemen omdat het het enige werk is waarin de man met de bolhoed het verontrustende element van het werk is. Zeker in deze compositie waarin de figuur is vermenigvuldigd, is het haast de figuur zelf die de schok en het verontrustende gevoel van mysterie in het schilderij brengt.

Tot Magritte dit werk in 1959 schilderde was de man met de bolhoed in zijn werken overwegend anoniem en gezichtsloos. Het was een figuur die je meestal langs achteren bekeek en die bijna altijd alleen was. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig begon Magritte deze figuur opnieuw te onderzoeken.

"Le mois des vendanges" werd het tweede werk van een reeks van drie meesterwerken over dit thema waarin de Belgische surrealist de functie en het doel van de man met de bolhoed opnieuw begon uit te vinden en deze figuur daarbij langs voren afbeeldde.

Bekijk hieronder in 1 minuut wie de Belgische schilder Magritte was: