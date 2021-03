Lennerd ziet maar 30% en haalde rijbewijs met telescopische bril: "Collega die meereed had alleszins geen schrik"

Zijn eerste rit met de auto was naar zijn ouders in Roeselare. "Ik woon in Deinze, maar had altijd beloofd dat mijn eerste rit zou zijn naar mijn ouders. Het was wel heel raar om voor het eerst alleen te rijden. Alles lukte wel altijd met het openbaar vervoer, maar ik moest steeds een beroep doen op mijn vriendin of collega's om naar het station te gaan. Dat ik nu helemaal alleen met de auto weg kan, geeft me een ongelooflijke vrijheid."

Op de vraag of mensen nu durven meerijden met hem, zegt Lennerd dat iedereen er het volste vertrouwen in heeft: "Ik nam al eens een collega mee en die heeft toch geen schrik gepakt. Dat is goed hé."