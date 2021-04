Lennik zoekt vrijwilligers voor naschoolse opvang: "Door de kleinere bubbels hebben we meer begeleiders nodig"

"We zijn nu aan het kijken hoe we dat per school kunnen organiseren", zegt de directeur. "Maar zonder extra vrijwilligers is dat niet mogelijk. We zijn dus op zoek naar mensen die willen helpen. Het is de bedoeling dat begeleiders ervoor zorgen dat kinderen een leuke tijd hebben in de opvang, en niet gewoon zitten te wachten tot ze opgehaald worden."

Als je wil meehelpen bij de voor- of naschoolse opvang in Lennik, kan je een mail sturen naar: jeugd@lennik.be.