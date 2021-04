Leuven wil iedereen veilig laten genieten van lenteweer

De stewards zullen aan het publiek ook afvalzakjes uitdelen. Tegelijk zorgt de reinigingsdienst van Leuven voor extra vuilnisbakken op drukke plaatsen en voor een extra glasbol in het Sluispark. De stad zet ook extra ploegen in, om het publiek domein tijdig en frequent op te ruimen. “Het blijft wel je eigen verantwoordelijkheid om je afval op te ruimen en in één van de vele vuilnisbakken te gooien”, zegt Ridouani. “De parken en pleinen zijn geen openbare vuilbak.”

Op verschillende plaatsen in Leuven zijn er openbare toiletten, onder meer in het stadspark. Op het Ladeuzeplein staat al sinds het begin van de coronacrisis een toiletwagen. De stad heeft in het Sluispark bijkomende toiletten geplaatst.