Liveblog: elke dag nu meer dan 4.000 nieuwe bevestigde besmettingen

In Frankrijk is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een week tijd meer dan verdubbeld. Maandag zijn 15.792 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld, het hoogste aantal op een maandag sinds begin november. Vorige week maandag waren het er 6.471. Ook het aantal patiënten op intensieve zorg bereikte het hoogste aantal in vier maanden tijd: 4.548.



In Frankrijk zijn nu bijna 6,5 miljoen mensen gevaccineerd. Dat is bijna 12 procent van alle volwassenen. Om de vaccinaties te versnellen, zal het leger worden ingezet. Het hoofd van het vaccinatieprogramma, Alain Fischer, verwacht dat de levensomstandigheden voor alle Fransen in de zomer of herfst weer min of meer normaal zullen zijn.