Loslopend hert al twee keer gezien in de straten van Kessel-Lo

"Herten komen in Vlaanderen eigenlijk niet voor", zegt Jan Loos. "Je hebt wel een kleine populatie edelherten in Limburg. En dan heb je damherten die vaak gehouden worden als huisdier. Dus het zou kunnen gaan om een ontsnapt damhert. Maar ik vraag me af of het geen ree is, onze kleinste hertachtige, want veel mensen zeggen 'hert' tegen een 'ree'." Het is voorlopig dus ook niet duidelijk waar het dier vandaan komt.