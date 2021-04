Marianne is eerste vrouwelijke voetbalcoach van een mannenploeg in Oost-Vlaanderen: "Top, maar we willen er meer", aldus Voetbal Vlaanderen

Ze behaalde haar UEFA B-diploma en maakte snel naam en faam in het vrouwenvoetbal. Via Racing Gentbrugge belandde ze bij de AA Gent Ladies, waar ze vier jaar lang het provinciale team trainde. Daarna stippelde ze de tactiek uit van DVK Egem in de tweede nationale van het vrouwenvoetbal. De stap naar het mannenvoetbal is maar een kleine sprong in het onbekende. “Ik heb hier in Sleidinge mijn stages doorlopen. Ze kennen me hier wel. Er hangt nog altijd wat een taboe over vrouwen in het voetbal, maar als de spelers merken dat wat ik zeg zinvol is, dan zullen ze mijn tactiek en aanwijzingen wel aanvaarden. Het maakt dan echt niet uit of je een man of vrouw bent.”

De mannen in de kleedkamer toespreken nadat ze (half)naakt uit de douche komen, is misschien nog een brug te ver. “We zullen met de kapitein goeie afspraken maken. Dat is voor mij nog wat koffiedik kijken”, besluit ze.