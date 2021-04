Mechelse basisschool deelt gratis soep uit nu refter dicht moet

Omdat de refters in scholen gesloten moeten blijven om de coronacrisis te bestrijden, deelt basisschool Go Shil! in Mechelen 240 liter soep uit aan de inkom van haar school. "In het verleden gaven wij ook wel eens soep aan plaatselijke organisaties. Maar nu gaat het om zo veel soep dat we het gewoon voor de school geplaatst hebben", zegt Sofie Van Loock, de directrice van Go Shil!.