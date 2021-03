Vier minderjarigen opgepakt met afzonderlijke plannen voor terreuraanslag in ons land: "Eén van hen had machete gekocht"

"Wat opvalt is dat de moord op Samuel Patty ook een belangrijk triggerevent is geweest in ons land voor minderjarigen om te radicaliseren", zegt minister Van Quickenborne. Patty was een Franse geschiedenisleerkracht die werd vermoord nadat hij in de klas bij een les over de vrijheid van meningsuiting, twee karikaturen toonde van de profeet Mohammed. "We zien nu dat er voor het eerst in 3 jaar tijd op onze terroristenlijst minderjarigen verschijnen", gaat de minister verder. "Eerst de 2 minderjarigen in Eupen. En nu nog eens 4 afzonderlijke minderjarigen erbij. Het is dus een tendens die toeneemt. En dat is onrustwekkend. We moeten die jongeren absoluut in de gaten houden." Daarnaast wordt ook de coronacrisis wel eens genoemd als mogelijke trigger. De crisis zorgt ervoor dat jongeren meer tijd spenderen achter de computer, en minder buitenschoolse activiteiten hebben.