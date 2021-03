Kan de bevolking nog gemotiveerd worden? "Enige manier is een korte, maar krachtige lockdown die goed uitgelegd wordt"

Vanuit psychologisch perspectief is het toch niet onmogelijk om mensen toch nog te motiveren zegt professor Germeys. “Als de cijfers weer stijgen, zien we dat mensen weer beginnen te beseffen wat de risico’s zijn: meer mensen die overlijden of ernstig ziek worden.”

Omdat de mens nu eenmaal veiligheid nastreeft, tonen velen zich dan toch weer bereid om de maatregelen te volgen. Maar omdat het afgelopen jaar al zoveel van de bevolking gevraagd is, is het nu belangrijk om “kort en daadkrachtig” op te treden.

“Dan zijn mensen best wel bereid om de maatregelen te volgen, maar dan moeten we wel communicatie errond heel helder hebben en een duidelijke exitstrategie hebben. Dit is de enige manier om de mensen nog te motiveren om zich opnieuw te houden aan strengere maatregelen.”