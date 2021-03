Meer verkeer door minder telewerk? Zo eenvoudig is het niet

We zijn de laatste weken ongeveer even vaak op het werk en op school als eind september 2020, dus voor de tweede lockdown. In Vlaanderen situeert het cijfer zich nu rond -22 procent in vergelijking met januari 2020. De aanwezigheid thuis is al sinds midden november heel constant: 12 tot 15 procent meer dan in januari 2020. Dus daar is geen opvallende daling te zien.

Gegevens van Apple laten dan weer zien hoe vaak we met de auto rijden, het openbaar vervoer nemen of te voet gaan. De berekeningen van het bedrijf zijn gebaseerd op het relatieve aantal aanvragen voor routebeschrijvingen op bijvoorbeeld iPhones per land in vergelijking met een ijkpunt. Dat is 13 januari 2020.