Oceaanreus vastgelopen in Suezkanaal en blokkeert volledige doorgang

Op de foto die de vrouw online heeft gezet, is de Ever Given te zien, een enorm containerschip van rederij Evergreen. Het gevaarte van wel 400 meter lang en bijna 60 meter breed ligt zichtbaar schuin in het Suezkanaal en blokkeert de druk bevaren route voor alle schepen, in beide richtingen.

De Ever Given was onderweg van China naar de Nederlandse haven van Rotterdam en moest er normaal gezien op 31 maart aanmeren. Het is nu afwachten wanneer het schip weer vlot kan worden getrokken. Verschillende sleepboten zijn al ter plaatse.