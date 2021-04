Oude Sint-Christoffelkerk in Opgrimbie wordt eindelijk gerestaureerd

De oude Sint-Christoffelkerk in Opgrimbie werd in 1906 grotendeels afgebroken, toen er een veel grotere kerk werd gebouwd wat verderop in het dorp. Alleen een stuk van het koor bleef toen nog over, en een sierlijke kerkhofmuur. De restauratie van het koor is intussen dringend nodig, want de buitenmuren, die uit mergelblokken bestaan, zijn zwaar aangetast. Ook binnenin de kerk, met muurschilderingen, gewelfd plafond en originele vloertegels, zal er gerestaureerd worden.