Coronacijfers dwingen politiek sneller te schakelen, Overlegcomité wellicht morgen: "Alles ligt weer op tafel"

Komt er dan een nieuwe lockdown? "Wat we horen, is dat het verder zal gaan dan plan B", zegt VRT-journalist Bart Verhulst. Dat plan hadden de experts bij het Overlegcomité vorige week vrijdag al op tafel gelegd, waarbij onder meer werd gedacht aan een week afstandsonderwijs, een vroegere avondklok, sluiting van niet-essentiële winkels op drukke plaatsen.

Uiteindelijk nam de politiek toen amper iets uit het plan over, behalve enkele verstrengingen in het onderwijs zoals de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar. Aangekondigde versoepelingen werden wel uitgesteld, maar toen al zeiden experts dat het allemaal te weinig was om de sterk stijgende coronacijfers te doen keren.

"Eigenlijk ligt nu alles opnieuw op tafel", verneemt Bart Verhulst. "Een sluiting van niet-essentiële winkels, contactberoepen zoals kappers of pedicure die niet meer zouden mogen werken, de paasvakantie toch een week verlengen, de avondklok eventueel vervroegen, niet-essentiële verplaatsingen... Een bron zei me daarnet dat als ze morgen bijeenkomen - en dat is dus het geval -, dan zal het niet zijn om lichte maatregelen te nemen."