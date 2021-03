Phishers gingen vorig jaar aan de haal met 34 miljoen euro: "Hoe kan je zo stom zijn, dacht ik, en ik trapte er zelf in"

Als Peter vraagt hoe Suzie wil betalen, zegt ze dat ze zelf al opgelicht is en vraagt ze het mailadres van Peter om een bankverificatie te doen. Peter gaat daarop in en het is via die mail dat phisher Suzie Vaes een valse link aan Peter bezorgt, waarop hij zijn bankkaartgegevens invult. Daardoor kan de phisher 6.800 euro van Peter stelen.

Pas de ochtend nadien heeft Peter door wat er gebeurd is. "Op dat moment was ik echt nergens toe in staat. Ik besefte dat ik op één nacht tijd 6.800 euro was verloren, wat overeenkomt met alles wat mijn ouders ooit bij elkaar gespaard hebben om te zorgen dat ik kon studeren of als ik niet ging studeren, een auto te kunnen kopen. En dat was gewoon weg. In één nacht was dat weg."

Bekijk hieronder een fragment uit de getuigenis van Peter en lees verder onder de video: