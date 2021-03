Na te veel haatreacties: Plopsa gaat dan toch niet samenwerken met influencers Celine en Michiel

Gezien het grote succes van influencers, wou Plopsa graag met verschillende onder hen een samenwerking aangaan voor hun parken in België, Nederland, Duitsland en Polen. De bedoeling was om een aantal influencers hun favoriete attractie in het park te laten kiezen en deze tijdelijk, als een soort pop-up attractie, te decoreren. Als eerste waren in ons land Céline en Michiel aan de beurt. Hun favoriete attractie is de "flyer". Maar door de storm aan (haat)reacties, besliste het pretpark nu om er niet mee door te gaan. CEO Steve Van den Kerkhof:" Influencers zijn ontzettend populair bij kinderen. Daarom wouden we hen ook graag betrekken in ons pretpark. Sommigen zijn fan van de ene influencers, de anderen van een andere. Maar we zijn echt geschrokken door het taalgebruik: het gaat hier echt over cyberpesten."