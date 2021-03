Steeds meer camera's in het straatbeeld: "Ze lossen criminaliteit niet op, de samenleving wordt er niet beter van"

De wetgeving rond de ANPR-camera's is ook nog eens een grijze zone. "De diverse parlementen en ministers moeten kijken of het wetgevend kader wel voldoet. Als we in een rechtsstaat willen leven, en privacy en dataprotectie in de praktijk iets betekenen, is het onvermijdelijk dat er limieten zijn. Wetgeving zal meer in detail moeten gaan, maar dat is de prijs die je betaalt voor meer gegevensbescherming", besluit Schuermans.