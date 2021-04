Welke patiënten liggen vandaag op intensieve zorg met corona? Dit leert een rondvraag bij de ziekenhuizen

Dezelfde teneur horen we in West-Vlaanderen. In het AZ Delta in Roeselare is de jongste van de 14 coronapatiënten 42 jaar, de oudste is 83. Ook hier hebben de veertiger en vijftigers geen onderliggende ziektes. In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper variëren de leeftijden de laatste weken van 50 tot begin 70. Hetzelfde verhaal in het AZ Groeninge in Kortrijk, waar op dit moment geen enkele 80-plusser intensieve zorg nodig heeft. “De patiënten hebben ernstigere symptomen en wachten langer om naar het ziekenhuis te gaan”, klinkt het daar. In het AZ Sint-Jan in Brugge en het Serruysziekenhuis in Oostende gaat het om bijna allemaal jonge zeventigers. Drie op de vier zijn mannen, wel met een medische voorgeschiedenis.