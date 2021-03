Schoenenwinkel in Sint-Truiden accepteert bitcoin als betalingsmiddel: "Bitcoin is de toekomst"

Betalen met de cryptomunt bitcoin in de schoenenwinkel gaat relatief gemakkelijk. Net zoals bij apps als Payconic en die van je eigen bank krijgt de klant een QR-code te zien. Die QR-code scan je vervolgens met je eigen app, een zogenaamde crypto-wallet. "We zijn een winkel die meegaan met de trend. Het is de toekomst en we kunnen het niet blijven negeren. Je ziet dat grote bedrijven het ook doen zoals Apple, Google... dus dan kan je niet achterblijven", vindt uitbater Schoofs.



De Truienaar kwam op het idee via een vriend die heel veel bezig is met cryptomunten. "Ik had tijdens de lockdown ook plots heel veel tijd, dus ik heb me zelf verdiept in het reilen en zeilen van bitcoins." Het is dus niet zo dat er bij zijn eigen klanten een grote vraag naar bitcoin als betalingsmiddel was. "Het is een toekomstgerichte investeringen. Ik verwacht binnen enkele jaren veel klanten die betalen met cryptomunten. Op dit moment zitten er tenslotte al miljoenen euro's aan bitcoins in ons land."

(Lees verder onder de foto:)