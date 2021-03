Onthullingen over seks in het parlement brengen Australische regering in steeds nauwere schoentjes

In Australië staat de conservatieve regering steeds meer onder druk, nu er video's zijn gelekt waarin regeringsmedewerkers seksuele handelingen uitvoeren in het parlement. De regering lag al onder vuur omdat ze een klacht van een vrouwelijke medewerker over een verkrachting niet ernstig had genomen. Anderhalve week geleden kwamen in verschillende steden nog tienduizenden mensen op straat om de seksistische cultuur binnen de politieke klasse aan te klagen.