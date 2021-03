Spannend onderzoek in CERN-deeltjesversneller: Nieuwe natuurkracht ontdekt?

Opwinding onder fysici. En dat heeft alles te maken met een experiment in de CERN-deeltjesversneller in Genève in Zwitserland, het laboratorium waar onderzoek gebeurt naar de elementaire deeltjes van ons heelal. De resultaten van een van de experimenten daar wijzen uit dat bepaalde deeltjes zich anders gedragen dan eerst werd aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat er een vijfde natuurkracht bestaat, naast onder meer de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht. “Terzake” sprak met deeltjesfysicus Jorgen D’Hondt (VUB) en de Nederlandse fysicus Marcel Merk, die betrokken is bij het experiment. Bekijk hierboven de reportage.