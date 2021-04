Stad Geel vangt ratten met slimme vallen zonder vergif: "Zo vangen we meerdere ratten tegelijk"

De stad Geel stapt over op rattenbestrijding met slimme vallen zonder vergif. De afgelopen maanden heeft de stad zogenaamde "SmarTraps" uitgetest en de resultaten waren erg positief. De vallen zijn beter voor het milieu en ze kunnen meerdere ratten tegelijk en na elkaar vangen. "Een groot voordeel is dat we het vertrouwen in de rattenpopulatie opbouwen, waardoor het gemakkelijker is om ratten te laten terugkeren", legt producent Dries Verdonck uit.