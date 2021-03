Stad Mechelen deelt mondmaskers uit aan leerlingen 5de en 6de leerjaar

De stad Mechelen zal kindermondmaskers uitdelen aan alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Dat heeft alles te maken met de beslissing van het Overlegcomité om een mondmasker voor deze leeftijdsgroep te verplichten op school. Het gaat om 2.300 mondmaskers die de stad nog in stock had liggen.

"Tijdens de eerste lockdown hebben we alle Mechelaars een mondmasker gegeven. Daar zaten toen ook kindermondmaskers aan gekoppeld. Nu we zoveel mondmaskers over hebben, is het de meest duurzame oplossing om ze uit te delen aan de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar", zegt jeugdschepen Abrahman Labsir.

Het gaat mondmaskers waarop de Mechelse mascotte Rommy staat afgebeeld (zie foto). De maskers kunnen vanaf woensdag afgehaald worden in het centraal magazijn van de stedelijke uitvoeringsdiensten in de Waterduivel.