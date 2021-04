Elektrische steps uit verkeer gehaald in Ukkel die snelheden behalen van 97 en 109 kilometer per uur

De politie heeft in Ukkel twee steprijders uit het verkeer gehaald omdat die te snel reden. Normaal gezien mag zo'n step 25 kilometer per uur rijden, maar deze haalden snelheden tussen de 97 en 109 kilometer per uur.

Ook een eenwieler die tot 89 kilometer per uur kon, werd uit het verkeer gehaald. De voertuigen werden in beslag genomen en de eigenaars riskeren een boete. Deze maand werden al zes opgedreven steps in beslag genomen in Laken, de politie spreekt dan ook van een nieuwe trend en waarschuwt nog dat die hoge snelheden erg gevaarlijk zijn.