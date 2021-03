Winkelketen opent in Moskou eerste kassa's met gezichtsherkenning: "Handig en perfect veilig"

Eén van de grootste Russische supermarktketens biedt de klanten een vernieuwende manier van betalen aan. Sinds enkele dagen kan je er betalen "met een oogopslag", dat wil zeggen met gezichtsherkenning. In Moskou is het systeem al in 52 filialen uitgerold, tegen eind van deze maand zouden dat er 150 moeten zijn. Handig voor wie zijn portefeuille wel eens vergeet, maar privacy-activisten hebben zo hun bedenkingen.