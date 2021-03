Tessenderlo verzet zich tegen pijpleiding tussen Antwerpen en Duits Ruhrgebied: "Er zullen veel bossen gekapt worden" 

De leidingstraat loopt mogelijk ook door de buurgemeenten Schaffen, Deurne en Meldert. Ook daar is er ongerustheid. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de leidingstraat van Antwerpen naar het Ruhrgebied zit momenteel in de fase van de startnota. Daarin zitten onder meer de eerste resultaten van het onderzoek naar mogelijke tracés. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over percelen en eigenaars die binnen die tracés zouden vallen. De publieke consultatie loopt tot 30 april.