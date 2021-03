Tien doden bij schietpartij in supermarkt in Colorado

Bij de schietpartij in een supermarkt in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado, zijn tien doden gevallen. Dat meldt de politie van Boulder. Onder de doden is een politieagent, die als een van de eersten ter plaatse kwam.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een schietpartij in een supermarkt in Boulder. De verdachte opende het vuur toen de politie aankwam. De agenten reageerden door zelf schoten te lossen.

De opgepakte verdachte is gewond geraakt. Het gaat om de vermoedelijke schutter, zo is bevestigd tijdens een persconferentie.