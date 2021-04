Unizo Limburg bouwt nieuw kantoor: “Klaar voor het nieuwe werken”

Mooie vooruitzichten dus voor Unizo Limburg, want met de nieuwbouw zal de organisatie klaar zijn voor het post coronatijdperk. Maar intussen hangt een nieuwe strikte lockdown wel nog als een donkere wolk boven de hoofden. “We hopen dat het zo ver niet komt. Het water staat veel van onze leden aan de lippen. De enige manier waarop zo’n nieuwe lockdown nog verteerbaar is, is als we de garantie hebben dat het voor een korte periode is en het echt de laatste keer is. Maar die garantie heeft nog niemand ons kunnen geven.”