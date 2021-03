Vaccinatiecentrum Spoor Oost vraagt 65-plussers om geduld: meer vraag dan aanbod door informaticaprobleem

De stad Antwerpen en ZNA vragen 65-plussers die uitgenodigd werden om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum Spoor Oost, even om geduld. Veel van hen stelden vast dat er de afgelopen dagen geen afspraakmomenten meer vrij waren. Door een technisch probleem met het systeem dat de uitnodigingen stuurt, kregen er te veel mensen tegelijk één. Maar de code om een afspraak te maken is 30 dagen geldig. Zodra er een nieuwe voorraad vaccins komt, komen er weer afspraakmomenten bij.