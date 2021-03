1 miljoen Belgen hebben minstens 1 prik gekregen: wie zijn ze? En zien we al een versnelling?

Hoe zit dat nu concreet? We zoomen even in op deze week in Vlaanderen. Volgens de planning van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden 154.257 vaccins gezet. Het leeuwendeel van de spuitjes vindt plaats in de vaccinatiecentra. Het gaat dan vooral om thuiswonende ouderen, maar her en der worden ook agenten of vrijwilligers in de centra al gevaccineerd, bijvoorbeeld omdat er afzeggingen zijn.

37.530 prikjes zijn voorbehouden voor de ziekenhuizen (vooral voor de tweede prik dan), terwijl de collectieve zorginstellingen kunnen rekenen op 18.630 coronavaccins. Verder zijn er volgende week ook nog 10.998 vaccins voorzien voor de assistentiewoningen en worden er nog 204 prikjes toegediend in de woonzorgcentra.