Coronavaccin voor 65-plussers, politieagenten of leerkrachten: lokale zones werken volgens eigen reservelijsten 

Ruim 1 miljoen mensen in ons land hebben al zeker 1 vaccinatie tegen COVID-19 gekregen, dat is 11 procent van de volwassen bevolking. Momenteel komen in principe 65-plussers aan de beurt, maar op verschillende plaatsen hebben ook politieagenten al een prik gekregen en onder meer in Vilvoorde kunnen binnenkort ook leerkrachten al een telefoontje krijgen dat ze naar het vaccinatiecentrum mogen komen.