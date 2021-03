Vilvoorde geeft leerkrachten voorrang bij vaccinatie: "Dit moet als we de scholen open willen houden"

"Er zijn veel scholen in Vilvoorde, met heel wat leerlingen en leerkrachten. We zien dat het coronavirus daar veld wint, zowel bij de leerkrachten als de leerlingen. Om de haverklap moeten klassen of scholen dicht door besmettingen. Als we de scholen open willen houden, zoals de Vlaamse regering dat wil, dan moeten we nu de leerkrachten voorrang geven. En dat is wat we nu doen", stelt Bonte.