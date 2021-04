Uitbaters 't Keteltje naar de cel voor mensenhandel: belangrijk precedent volgens Payoke

De uitbaters van 't Keteltje in Antwerpen kregen celstraffen van 3 en 4 jaar met uitstel voor mensenhandel. Het café was jarenlang één van de meest beruchte van het Antwerpse Schipperskwartier. Het had een reputatie omdat er veel jonge vrouwen, vooral Nigeriaanse, die in de prostitutie gedwongen werden, daar hun klanten zochten. Volgens Payoke, dat slachtoffers van mensenhandel en sekswerkers ondersteunt, is deze uitspraak een belangrijk precedent.