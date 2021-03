"Lockdown" hangt weer in de lucht: welke maatregelen liggen op tafel bij het Overlegcomité vandaag?

Het Overlegcomité komt om 9 uur samen om strengere coronamaatregelen te bespreken. Waar de verschillende regeringen van ons land vrijdag enkel nog versoepelingen uitstelden, lijdt het nu niet langer twijfel dat er gevoelige verstrengingen in de pijplijn zitten. Een zware lockdown zoals in maart vorig jaar moeten we niet verwachten, maar het dreigt weer een donkere dag te worden voor sommige sectoren. Waarschijnlijk weten we vanmiddag meer.