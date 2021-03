Webshop van F.C. De Kampioenen moet voorwaarden aanpassen na klachten bij De Inspecteur

Kampioen zijn in plezant! Maar niet als je iets bestelt via de officiële F.C. De Kampioenen Webshop. De Inspecteur krijgt een klacht van een misnoegde luisteraar. Volgens de voorwaarden van de webshop kan je als klant alleen goederen omruilen maar is het onmogelijk om een bestelling te retourneren en je geld terug te vragen. Dat is in strijd met het Europese consumentenrecht.

"Ik heb toch retourrecht?"

Het is luisteraar Kelly Fosselle die aan de alarmbel trekt. "Ik bestel onlangs kinderkleding bij de webshop van De Kampioenen. De kleren passen niet. En omdat er een prijsverschil is tussen de kinderkleding en de kleding voor volwassenen, beslis ik om de bestelling met kinderkleding te retourneren. Ik ga ervan uit dat ik dat geld terug zal krijgen. Ik bestel daarop dezelfde kleding maar dan in de maat voor volwassenen."

Tot Kelly's verbazing krijgt ze haar geld niet terug. Ze krijgt een mail van de eigenaar van de webshop dat ze alleen kan omruilen. Eventueel is er ook een mogelijkheid om een tegoedbon te vragen. Kelly is er niet over te spreken. "Ik dacht dat je altijd recht hebt om spullen terug te sturen als je online koopt?"

14 dagen herroepingsrecht

Reinhard Steennot is professor consumentenrecht aan de UGent. Hij bevestigt het vermoeden van Kelly. "Het klopt dat je als consument het recht hebt om je geld terug te vragen."

Elke consument die bij een Europese webshop goederen aankoopt, beschikt bij online-aankoop over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat het goed bij jou afgeleverd wordt. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, moet de verkoper niet alleen de waarde van het goed terugbetalen, maar ook de initiële verzendingskosten. Voor jou als consument kan er dus alleen nog een verzendingskost zijn om het pakketje terug te sturen. Al zijn er uiteraard ook webshops die ook die kost op zich nemen."

Nog fouten in de regelgeving

Professor Steennot ziet nog fouten in de retourregeling van de officiële F.C. De Kampioenen Webshop. "Er waren een aantal problemen. Zo kon je als klant enkel goederen omruilen en niet terugsturen. En dat ruilen kon pas nadat de verkoper toestemming gaf. Ook dat is in strijd met de wetgeving. Je moet als consument geen toestemming vragen."

Steennot wijst erop dat je ook het recht hebt om terugbetaald te worden met het oorspronkelijke betaalmiddel. "Als je voor de goederen betaald hebt met geld, dan moet je ook geld terugkrijgen. Heb je betaald met een tegoedbon of een waardebon, dan mag de verkoper je ook terugbetalen met een bon."

In de algemene voorwaarden van de webshop staat er ook informatie over 'uitzonderingen op gepersonaliseerde goederen'. Die uitzondering is wél in lijn met de regelgeving. "Er bestaan uitzonderingen op het retourrecht. Op maat gemaakte goederen of gepersonaliseerde goederen is één van die uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld een trui bestelt waar je naam op gedrukt staat, dan kan je niet terugsturen", aldus Steennot.

Ook hygiënische redenen kunnen een uitzondering zijn. "Goederen die om hygiënische redenen verzegeld zijn, kan je niet terugsturen. Denk aan een tandenborstel die jij online bestelt. Ongeopend kan je die terugsturen maar als je die 'getest' hebt, is het logisch dat je retourrecht vervalt. Iemand anders kan er niet meer mee poetsen."

Het verbaast professor Steennot niet dat er een klant is die een fout ontdekt. "Ik zie het wel vaker dat de verkoopsvoorwaarden van webshops niet helemaal kloppen. Soms is het onwetendheid van een verkoper. Die begint dan een webshop en is niet helemaal op de hoogte van de regelgeving, met fouten tot gevolg. Al vind ik het wel een professionele verplichting om jezelf wél in regel te stellen. Het zijn geen nieuwe regels, de Europese wetgeving bestaat al geruime tijd."

Excuses van VRT

Inspecteur Sven Pichal vraagt ook uitleg aan VRT. Want spullen van F.C. De Kampioenen worden verkocht door het bedrijf Mister T, in opdracht van één.

Woordvoerder Hans Van Goethem vertelt hoe dat zit. "We maken als VRT programma's zoals 'De Inspecteur' en 'F.C. De Kampioenen'. We merken dat fans het leuk vinden om spullen te hebben van hun favoriete programma. We kunnen die dingen niet zelf maken. Daarom gaan we op zoek naar partners die de spullen voor ons kunnen maken en verkopen. Mister T is zo'n partner."

De Inspecteur wil weten waarom de webshop een retourregeling had die in strijd is met de Europese regels. "We waren ons er niet van bewust dat de retourregeling niet helemaal in orde was. Het is pas op het moment dat Kelly aan de alarmbel trok via jullie, dat het probleem boven kwam. We hebben dat probleem direct aangepakt samen met onze partners. We hebben dat niet alleen gedaan voor de webshop van F.C. De Kampioenen maar voor elke webshop waarmee we als VRT samenwerken."