Westhoek wil uitpakken met kookkunsten

Bert Recour, de kok van restaurant Pegasus, in Poperinge, zal bijvoorbeeld koken in een historische villa aan de voet van de Zwarte Berg. Mensen zullen er in de tuin kunnen eten. Maar er is ook een etentje gepland in de stallen van boerderij "Den Overdracht", waar Bert zijn lamsvlees haalt. Wel pas volgende lente, na corona: "Het wordt sowieso in het voorjaar gedaan omdat de lammetjes dan slachtrijp zijn en de primeurgroenten oogstklaar zijn, de mooiste periode om zoiets te doen voor mij is de lente en de herfst."