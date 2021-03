Zeeleeuwen verdwijnen uit Antwerpse Zoo: "Dierenwelzijn blijft onze hoogste prioriteit, dat is hier niet haalbaar"

In de app van Radio 2 kwamen vanmorgen al verschillende reacties binnen op het nieuws. De zeeleeuwen blijken een heuse trekpleister in de Antwerpse Zoo. Ex-stagiair Matthew Everaert vertelde in Start Je Dag meer over de 6 weken waarin hij de dieren verzorgd heeft: "Zeeleeuwen zijn heel intelligente en lieve beestjes. En als ze hun goesting niet krijgen, dan hoor je ze ook wel", lacht hij. "Het is heel jammer dat ze verdwijnen, maar ik schrik er niet van. Als je rekening wil houden met het welzijn van de dieren, dan is het inderdaad beter dat ze verhuizen."