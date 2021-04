Zottegem en Brakel annuleren nu al sportkampen in paasvakantie: “Veiligheid en gezondheid staan momenteel boven alles”

De gemeente vindt het momenteel ook niet veilig genoeg om kampen te organiseren. “We maken ons zorgen om het hoge aantal besmettingen in onze regio. Op dat vlak staan we aan de top in Oost-Vlaanderen. We zien toch redelijk wat scholen in Zottegem, en aangrenzende gemeenten, die in quarantaine zijn.”

De Potter loopt daarom liever niet het risico om in de paasvakantie schoolbubbels te laten mengen met elkaar. “Dan zouden we een aantal klassen of scholen misschien in quarantaine moeten plaatsen, omdat kinderen, leerkrachten of begeleiders besmet uit de vakantie zouden komen.”